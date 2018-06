Dobrý den, vnady ven! Elišce Bučkové se jen těžko dokážete dívat do očí

Eliška Bučková Super.cz

Eliška Bučková (28) na první letní párty zvolila šaty, ve kterých vynikla její štíhlá postava a bujné vnady. Podprsenku nechala doma. Pánové se rozhodně měli na co dívat. "Část spodního prádla mám, to by měla mít každá žena, je to estetické," řekla Super.cz se smíchem Eliška.