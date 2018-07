Česká Miss Bezděková k nepoznání! Poprvé v životě překvapila ofinou. Co na ni říkáte?

Andrea Bezděková Super.cz

"Na to, že jsem outfit sháněla dnes dopoledne, tak jsem spokojená. Když řešíš věci na poslední chvíli, máš vždy dvě možnosti. Bud vytáhneš starý zmačkaný kousek ze skříně, nebo jdeš do něčeho extravagantního, co nikdo nechtěl. U mě dnes padla druhá varianta. Model je hravej, letní, na takovou párty úplně dělanej," řekla Super.cz Bezděková.

Kousek, který Andrea zvolila, si mohou dovolit jen hodně štíhlé dívky. "Tyhle šaty si musíš zasloužit. Vrhnu se na kuřecí a vynechám dezert," usmívala se.

Na účes si ale musela chvíli zvykat. Dokonce hrozilo, že zůstane doma. "Když jsem odcházela od kadeřníka, tak jsem si říkala, že nikam nejdu, že to je hrozně extravagantní," dodala s úsměvem. ■