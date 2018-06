Dámy, nezoufejte! Harry se sice oženil, ale těchto 5 fešáků s královskou krví je stále k mání

Tito princové jsou stále svobodní! Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Princ Harry (33) do toho sice v květnu praštil a už ho nejspíš žádná neklofne, ale pokud jste si mysleli, že svobodní princové jsou ohroženým druhem, jste na omylu. Tito jinoši jsou stále k mání a také mají modrou krev.

Princ Husajn

Tenhle štramák je jordánským korunním princem a synem oblíbené královny Ranije. Princ Husajn (23) vystudoval mezinárodní historii na Univerzitě Georgetown a hned poté se vrhnul do královských povinností. Už jako student se účastnil jednání se svým královským otcem a představiteli dalších států. Ve volném čase rád vyrazí do přírody na motorce, hraje na kytaru nebo fotbal.

Princ Nikolai

Princ Nikolai Dánský (18) je sice až sedmým v pořadí mezi čekateli na dánský trůn, ale ani tak se nemá vůbec špatně. Hrabě z Monpezat je nejen synem prince Joachima Dánského a jeho první manželky Alexandry Manley, ale také nejstarším vnukem královny Margrethe II. Ještě sice studuje, ale už teď rozjel kariéru v modelingu. Podepsal smlouvu s jednou z největších modelingových agentur Scoop Models a předváděl například pro značku Burberry.

Princ Konstantin Alexios

Je princem Řeckým a Dánským, ale přezdívají mu Toni (19). Studuje Univerzitu Georgetown a už teď ho dívky obletují, obzvlášť když vytáhne pekáč buchet, co má na břiše. V Řecku byla sice monarchie dávno zrušena, Toni je ale spřízněn i s britskou královskou rodinou. Princ Philip je jeho prastrýcem a princ William (35) kmotrem. Kromě Instagramu a sportu však Toniho nic víc moc nezajímá.

Princ Mateen

Princ Mateen z Bruneje (26) vypadá jako princ z pohádky. Vystudoval mezinárodní politiku a diplomacii a hojně se věnuje charitě. Je také velmi sportovně založený. Závodně hrál badminton a stále se věnuje potápění, boxu, fotbalu a pólu, ve kterém Brunej i reprezentoval. Je také velmi bohatý, a jak už to u této generace bývá, nebojí se to ukázat. Na jeho Instagramu ho můžete vidět obklopeného luxusem a exotickými zvířaty. Přestože se jmění jeho otce odhaduje na 20 biliónů dolarů, Mateen by prý rád vedl obyčejný život. Beze všeho, už balíme kufry.

Princ Šejch Hamdán ibn Muhammad ibn Rašíd Al Maktúm

Vzhledem k délce jeho jména se mu přezdívá Fazza (35) a je korunním princem Dubaje. kvůli svému věku je velkým idolem žen. Stejně jako Mateen je opravdu hodně bohatý a svůj extravagantní život rovněž sdílí na Instagramu, kde má už 6 miliónů sledujících. Můžete ho hojně vidět se zvířaty, které miluje, nebo jak provozuje extrémní sporty, které jsou rovněž jeho velkou vášní. ■