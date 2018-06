Měl obrovskou kliku: Skutečný lékař zachránil herci nohu při natáčení Ordinace

Jan Hájek (vlevo) a MUDr. Otakar Dosoudil Foto: TV Nova

Herci se v koleni udělal zánět, kterému nevěnoval velkou pozornost. Když pak poprvé přišel na natáčení, měl je oteklé a bolavé. Naštěstí zasáhl jeden z lékařů, kteří při natáčení konzultují situace na operačním sále a v ambulancích. MUDr. Otakar Dosoudil z Motola Hájkovi nohu prohlédl a poslal ho do špitálu, kde šel herec po vyšetřeních rovnou na operaci. Kdyby prý přišel o pár dní později, mohl o nohu přijít.

Hned po nástupu do seriálu tak museli Hájkovi předělat natáčecí plán. „Den před tím jsem totiž měl představení, kde hodně padáme. Přes noc mi otekla noha a nebýt odborného poradce Otakara Dosoudila, tak bych měl velký problém,” přiznal v pořadu Volejte Novu. „Ota se na to podíval a říkal, že se to musí okamžitě řešit, takže v Ordinaci se ten den udělaly nějaký změny, že jsem jen seděl, nebo se opíral. A pak to šlo hopem, do Motola, vysoký CRP, antibiotika, pak už tam byl i Ota a říká mi: Tak kamaráde, sbal se, jdeš na operaci,” vyprávěl. „Ota mi zachránil nejen nohu, ale i roli,” dodal Hájek, jenž se v seriálu divákům představí jako MUDr. Sekora.

I pana doktora Dosoudila, v reálu motolského traumatologa, mohou diváci znát. Vedle toho, že hercům radí, jej lidé na obrazovkách vídají v roli anesteziologa na operačním sále. ■