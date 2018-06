Moderátorka Adéla Gondíková se vrhla na přísný detox: Vydržela jsem to padesát dní!

Moderátorka chce být stále štíhlá. Michaela Feuereislová

Přestože vypadá stále skvěle a mnohé ženy v jejím věku by jí mohly štíhlost závidět, svou postavu nepřestane Adéla Gondíková (44) nikdy řešit. Jak sama přiznává, s dietami začala už v pubertě. „Řeším to celý život, diety už nedržím, to jsem držela v mládí, když mi v šestnácti narostl zadek a nevěděla jsem, co s tím,“ svěřila moderátorka s tím, že o své postavě nemá valné mínění dodnes.

„Ono to ve dvaceti zase splasklo. Byla jsem ale v té době prostě hrozně boubelatá a od té doby mám pocit, že se to nezměnilo, když mi někdo říká, že jsem štíhlá, tak mu to rozmlouvám. Mám to prostě v té hlavě trochu šoupnutý,“ řekla se smíchem Adéla, která nyní vyzkoušela celkem drsný detox. „Stále se udržuji. Držela jsem nyní s jednou bylinkářkou detox. S kamarádkou jsme se chtěly pročistit. Začátek byl drastický, váže se k tomu taková dieta, řekla mi, co není pro moje tělo v pořádku, s tím, jaké potraviny mám jíst,“ svěřila Gondíková, která ale nemohla takřka nic.

„Mělo to hrozně úzký jídelníček, zeleninu můžu jen na vodě, žádné pečivo, alkohol, káva, cukry ani laktóza. Vydržela jsem to 50 dnů určitě. Zhubla jsem, ale nevím kolik, nevážím se, ale samozřejmě na oblečení jsem to cítila, faldíky nad džínama se ztratily,“ řekla moderátorka, která začala ale v březnu přísný režim porušovat.

„Asi jsem to nějak přehnala, ale kamarádka mi najednou řekla, že to je moc, že jak jsem zhubla, tak vypadám v obličeji na 52 let a to jsem se zděsila, protože mi je 45 a že to není hezké. Tak jsem si řekla, že to nemůžu držet tak striktně,“ dodala Adéla s tím, že už si dává pivo, ale pšeničnou mouku zatím jíst nezačala a místo cukru používá xylitol. „Je to cukr, který se získává z kůry stromu břízy, dokonce s tím i peču a je to super,“ řekla herečka. ■