Mezinárodní den dětí je tu! Podívejte se na 7 miminek, která nedávno přišla na svět

I tito rodiče budou slavit den dětí. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Mezinárodní den dětí je tu a ani slavní se mu určitě nevyhnou. Tyto celebrity jsou nejen pyšnými rodiči, ale zároveň se se svými dětmi často a rády fotí na sociální sítě. Podívejte se na 7 celebrit, které nedávno přivítaly přírůstky do rodiny.

Dwayne Johnson

The Rock (46) umí evidentně vyrábět pouze děvčata. Potvrdilo se to v dubnu, kdy jeho partnerka Lauren Hashian (33) porodila už druhou dcerku Tianu Giu Johnson. Když se s ní Dwayne vyfotil na Instagram, jeho příspěvek získal rekordní počet "lajků" a ženy po celém světě si rvaly rodidla. Pár má spolu také dvouletou dceru Jasmine Liu. Johnson má pak ještě jednu dceru Simone Alexadru (16).

Kylie Jenner

Nejmladší z klanu Kardashianů Kylie Jenner (20) je také čerstvou maminkou. Raperovi Travisi Scottovi (26) porodila v únoru dcerku Stormi. Zatímco se celé těhotenství skrývala a celá její rodina ho tajila, jakmile se Kylie stala maminkou, sdílí už zase všechno, včetně své roztomilé dcerky.

Jessica Alba

Krásná herečka Jessica Alba (37) s manželem Cashem Warrenem (39) přivítala na svět třetího potomka, syna Hayese. Narodil se přímo na silvestra, takže to byl pro početnou rodinu tedy povedený konec roku. Alba a Warren mají ještě dvě dcery Haven Garner (6) a Honor Marii (9).

Kim Kardashian



Kim (37) zoufale toužila po dalším miminku, ale ze zdravotních důvodů jí lékaři těhotenství nedoporučili. A tak se s manželem Kanyem Westem (40) rozhodli pro náhradní matku. Ta jim v lednu přivedla na svět dcerku Chicago, kterou se Kim ráda chlubí na sociálních sítích. Dcera North (skoro 5) a synek Saint (2) se na sestřičku prý nesmírně těšili.

Alec Baldwin

Alec Baldwin (60) a manželka Hilaria (34) přivedli v květnu na svět krásného synka. Je to jejich čtvrtý potomek do sbírky. Spolu mají syny Leonarda Ángela Charlese (21 měsíců) Rafaela Thomase (2) a dceru Carmen Gabrielu (4). Baldwin má ještě dceru Ireland (22) z manželství s Kim Besinger. S takto početnou rodinou prý nikdy nepočítal, ale nakonec si to užívá.

Khloé Kardashian

Aby té drobotiny v rodině Kardashianových nebylo málo, i další ze slavných sester Khloé (33) v dubnu porodila dcerku True. Stalo se tak jen pár dní poté, co se provalila nevěra jejího partnera a otce True basketbalisty Tristana Thompsona (27). Khloé se sice nechala později slyšet, že nevěrníkovi odpustila a chce udržet rodinu pohromadě, ale pár se podle některých zdrojů stále hádá a vůbec není jasné, jak to všechno dopadne.

Chrissy Teigen

Slavná supermodelka a manželka zpěváka Johna Legenda (39) Chrissy Teigen (32) se už nemohla dočkat porodu. V květnu se ale nakonec přeci jen dočkala a je z toho kluk jako buk Miles Theodore. Rodila podruhé a porod probíhal lépe, než když rodila dceru Lunu (2).

