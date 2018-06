Zastínily profesionální modelky: Gondíková, Šinkorová a Pizingerová královnami přehlídkového mola

Tyhle dámy předvedly, že mohou konkurovat modelkám. Michaela Feuereislová

Přestože každá vyniká v jiném oboru, alespoň na chvíli si vyzkoušely roli modelky. A šlo jim to opravdu skvěle. Herečky Adéla Gondíková (44), Daniela Šinkorová (45), Miluška Bittnerová (40), prezidentka Kapky naděje Vendula Pizingerová (46) nebo speciální pedagožka a ex Richarda Genzera (51) Markéta Jiránková (42).

Módní show otevřela Adéla Gondíková v bílých šatech doplněných černým kloboukem a předvedla naprosto štíhlou figuru, kterou by jí i profesionálky mohly závidět. „Moc se mi líbily, přestože nejsem na obtažený styl. Ukazovat siluetu se mi líbí možná na fotce, když člověk zatáhne břicho, ale v běžném životě bych to nenosila. Postavu totiž řeším celý život,“ svěřila herečka a moderátorka.

Přítomní hosté během přehlídky potleskem uvítali také Danielu Šinkorovou, která odhalila své štíhlé nožky v krátkých červených šatech a následně oblékla tmavě modrou večerní róbu. Roli modelky si mimo jiné vyzkoušela Vendula Pizingerová. „Nervózní jsem vůbec nebyla. Šla jsem sama za sebe a moc jsem si to užívala. Oblékla jsem dva modely a ty zlaté šaty, co jsem měla na konci, jsou opravdu nádherné a doufám, že si je ještě někdy vezmu,“ svěřila Super.cz Vendula.

Model návrhářky Aleny Wilson z kolekce Parisian Romance 2018 oblékla také Miluška Bittnerová, která byla z přítomných dam sice nejmenší, ale rozhodně si z toho nic nedělala. „Já jsem na to zvyklá, znám mola po celém světě, to jeviště, to je prkno sem, prkno tam, tady se projdete, lidi vám zatleskají a nic jsem nemusela říkat,“ svěřila se smíchem herečka. „Krejčovina Aleny se mi líbí, umí obléknout hubený i tlustý, jsem na černou a moc se mi ty šaty líbily,“ dodala Miluška.

Naopak svou výškou přítomné šokovala Markéta Jiránková, která byla i s porovnáním s modelkami jednoznačně nejvyšší dámou na mole. „Měřím 182 centimetrů a s podpatky jsem vždy všude nejvyšší,“ řekla expartnerka Richarda Genzera. ■