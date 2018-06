V 7. měsíci těhotenství dostává lukrativní nabídky na focení! Česká modelka už má ale zákaz létat

Zuzana Stráská Super.cz

Modelka Zuzana Stráská je v 7. měsíci stále krásně štíhlá. Prozradila, že teprve měsíc si lidé opravdu všímají, že čeká miminko. "Jsem ráda, že se konečně bříško probudilo k světu a je vidět, že jsem těhotná. Ještě před měsícem to prakticky nebylo vidět, až teď to vyskočilo," prozradila Super.cz s úsměvem Zuzana, která čeká holčičku.

Modelka dostává nyní ze zahraničí nabídky na focení. Musí je už ale odmítat. "Nabídky přišly až teď, ale to jsem už ve fázi, kdy nemůžu létat, už to mám zakázané. Předtím jsem na to neměla bříško. Už nepoletím, bojím se," vysvětluje.

Zda se k modelingu vrátí po porodu, zatím netuší. "Uvidím. Nechávám vše osudu. Je to tak, jak má být. Hlavně se modlím, aby bylo všechno v pořádku," říká. Nahoře má zatím osm kilogramů. "Je mi to ale jedno, kolik přiberu. Moje priority jsou teď úplně jinde. Člověk přehodnotí všechno a soustředí se jen na jedno, což je zdraví," dodala.

Stráská se ještě před těhotenstvím s partnerem zasnoubila. Svatba je ale odložena. "Svatba před porodem nebude, nestihli jsme to. Nebudeme to honit. Až příští rok," dodala. ■