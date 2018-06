Rytmus už své city projevil: Teď o lásce k raperovi poprvé promluvila krásná moderátorka Jasmina Alagič

Jasmina Alagič Super.cz

Moderátorka Jasmina Alagič (28) poprvé promluvila o Rytmusovi. Otevřeně přiznala, že jde o velkou lásku. "Mělo to takovou normální posloupnost, vyvíjelo se to. Je to tak, jak má být. Je mi pěkně, jsem zamilovaná. Jasně," řekla Super.cz Jasmina.