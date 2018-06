Místo demence smrt: Na pohřeb své postavy se ale herečka dívat nebude. Měla jsi to hezký, psali kolegové

Musí být zvláštní vidět ve smuteční síni vlastní fotografii. Klára Cibulková tuto zkušenost oželí. Foto: TV Nova

„Zabili mě, protože jsem si to přála. Se scenáristy jsme se domluvili, že můj odchod bude definitivní. Mám ráda, když jsou věci ukončené definitivně,“ řekla Cibulková s tím, že do toho, jakým způsobem její postava skončí, nijak nemluvila. „Ale jsem s tímhle koncem spokojená. Moje postava měla chorobu, která končí demencí. Tak jsem se bála, abych nemusela studovat demenci a neskončila v ústavu. To není nic hezkého, s tou nemocí se dá žít poměrně dlouho s různými příznaky. Dokonce jsem sledovala jednu paní, která se v tom stavu stará o rodinu, ale pak přichází nehezký definitivní konec. Na to se těžko kouká,“ vyznala se ze svých obav.

Na pohřbu, který jí scenáristé vypravili, pochopitelně nebyla, o jeho průběhu ale byla zpravena kolegy, kteří ve smuteční síni na Olšanských hřbitovech natáčeli. „Štáb mi posílal z natáčení fotky s tím, že jsem to měla hezký. Já se na to ale dívat nebudu. Rozhodně ne.“ ■