Po padesátce vypadá dokonale i bez čančání: Mrkněte, jak šel čas s Heidi Janků

Heidi v proměnách času... Foto: Archiv Heidi Janků, Michaela Feuereislová, MV knihy

Leckomu bude možná připadat, že dnes vypadá dokonce lépe než v osmdesátých letech, kdy ne sebe poprvé upozornila. Na to, jak se šel čas s majitelkou zvonivého hlasu, se mrkněte v galerii.

S Heidi Janků se život nikdy nemazlil. V jedenácti letech jí rakovina vzala maminku, vztahy s otcem byly na bodě mrazu a dospívání nebylo právě radostné. Jeden z nejtěžších roků byl pro oblíbenou zpěvačku, která se s léty etablovala také jako moderátorka, byl právě ten loňský.

Náhle a nečekaně během koncertu na jaře zemřela zpěvačka Věra Špinarová, s níž měla jet právě Heidi společné turné. Pár měsíců na to odešel do hudebního nebe také manžel Heidi a první manžel Věry Ivo Pavlík. Právě po jeho boku Heidi v partnerském vztahu a následně manželství strávila více než třicet let. Byl to on, kdo zásadně ovlivnil celou její kariéru.

Ze zatím nejbolestnější ztráty ve svém životě se životní optimistka pomalu vzpamatovává. Pořídila si psího miláčka Edu, bez něj dnes už téměř neudělá krok a zase zpívá a moderuje na plný plyn. Nedávno dokonce poprvé namluvila audioknihu Nové příběhy pejska a kočičky od Miroslava Graclíka a Václava Nekvapila, která volně navazuje na kultovní knížku Josefa Čapka. ■