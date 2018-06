Hezounek Drahokoupil skončil kvůli natáčení klipu v nemocnici: Utěšovala ho Česká Miss Earth

Vojta Drahokoupil v klipu k písni Chci se rvát Foto: archiv V.Drahokoupila

„Bylo to docela nepříjemné to hrát, ale nakonec jsem to zvládnul. Měli jsme na místě samostatný pokoj, kde jsme točili asi 3,5 hodiny. Celé to zařídila moje maminka, která tam pracuje a ta lékařka, která o mě ve videoklipu pečuje, je reálná doktorka,“ prozradil Super.cz Vojta. On sám měl v poslední době značné zdravotní problémy.

Kvůli nízké váze ho trápila krční páteř a bolesti hlavy, proto se také začal věnovat sportu a makat v posilovně. To se mu vyplatilo. „Díky thaiboxu se mi problémy s krční páteří a migrénami hodně zlepšily. Teď se tomu kvůli pracovnímu vytížení nemohu tolik věnovat, ale rozhodně se toho nechci vzdát. Jakmile budu mít trochu klid, tak začnu opět chodit, protože mi to hodně pomáhá,“ prozradil zpěvák, který se svou novou kapelou plánuje vyrazit na letní festivaly. ■