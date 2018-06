Frede? Georgi? Zrzavá dvojčata z Harryho Pottera prošla obrovskou proměnou, dnes byste je nepoznali!

James Phelps s bratrem Oliverem se proslavili jako dvojčata z Harryho Pottera. Profimedia.cz

Sága o čarodějnickém učni Harrym Potterovi proslavila vedle tří hlavních představitelů mnoho dalších herců. Jedněmi z nich jsou i James a Oliver Phelpsovi, kteří ztvárnili identická zrzavá dvojčata Freda a George. Mimochodem, James hrál Freda a Oliver George, i když pokud by si role prohodili, nikdo by nejspíš nic nepoznal. Nikdy to prý ale neudělali.