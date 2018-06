Skvělá zpráva (nejen) pro boubelky: K hubnutí stačí mobil!

Uděláte pár kliknutí a kila můžou letět dolů. Jak je to možné? Může za to zcela nová mobilní aplikace Můj Victus. Pohlídá vaši dietu a udělá z ní příjemnou záležitost. Hubnutí je díky tomu tak snadné, jako nikdy v historii.

Snadné hubnutí s mobilem. Stačí jen pár kliknutí v přehledné aplikaci a do 48 hodin máte vybraná jídla doma. Foto: Lavibell s.r.o.

Největší výhodou jsou nákupy proteinových jídel, která pomáhají efektivním způsobem redukovat hmotnost. Jídla můžete díky aplikaci nakupovat kdykoliv a kdekoliv. Přes mobil navíc s 5% slevou, než přes klasický eshop Victusu.

V aplikaci máte neustálý přehled o novinkách a včas se dozvíte o mimořádných akcích a slevách. Dá se jednoduše obsluhovat, a přitom má nejmodernější funkce. Žádnou jinou podobně vyvedenou aplikaci na trhu nenajdete.

Listování mezi nabízenými proteinovými jídly je intuitivní, uspořádání podle kategorií (sladká, slaná, hotová, atd.) a oblíbenosti je moderní a přehledné.

Hubnutí může být tak snadné. Uděláte pár kliknutí a kila můžou letět dolů.

FOTO: Lavibell s.r.o.

Na výběr je více než 250 jídel, vždy s obrázkem a popisem. Stačí pár kliknutí a jsou na cestě k vám. Do 48 hodin máte jídla doma. Nákupní košík můžete plnit postupně a objednávku nechat rozepsanou třeba i několik dní. Až si budete jistí, že máte všechno, teprve pak seznam skutečně odešlete.

Aplikace také nabízí sestavení vaše vlastního balíčku proteinových jídel. Prostě komfortním způsobem hlídá stav vaší "spižírny" - neustále máte přehled o tom, co jste už nakoupili a co momentálně leží ve vašem nákupním košíku.

Obsahuje i popis principu proteinové diety a seznam „běžných“ jídel, která jsou v dietě povolená (maso, zelenina). Aby bylo pohodlí hubnutí s mobilem co nejlepší, bude velmi brzy součástí také On-line chat - okamžitá poradna a konzultace s nutričním terapeutem.

Aplikace Můj Victus je k dispozici zdarma pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android (ke stažení zde) a Apple iOS (ke stažení zde).

VICTUS

*centra hubnutí v Olomouci, Hradci Králové a Náchodě

*za 8 let existence v nich zhublo už přes 2000 klientů

*zaměření - proteinová dieta, nabízí přes 250 speciálních jídel

*konzultace nutričních terapeutů jsou zdarma

www.victus.cz ■