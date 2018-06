Má tuhle skvělou postavu v bikinách konečně kdo hýčkat? Slavná herečka (52) po letech naznačila novou lásku

Elizabeth Hurley Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Je s podivem, že už léta se vedle herečky z filmu Smlouva s ďáblem neobjevuje žádný muž, alespoň oficiálně ne. Nyní však Hurley naznačila, že když už ne po svém boku, tak ve svém srdci přece jen někoho má. Jako žena znalá šoubyznysu a zájmu lidí o soukromí celebrit však postupuje s nejvyšší opatrností.

V rozhovoru v pro magazín Grazia, v němž došlo i na nedávný sňatek jejího někdejšího partnera Hugha Granta, uvedla nejen to, že mu přeje štěstí, ale na dotaz, zda s někým sama randí, i toto: „Nebudu nic říkat, protože by to nebylo fér. O nikom mluvit nebudu.“ Neřekla nic konkrétního, přece jen ale naznačila.

Vyvrátila také zvěsti o tom, že se její šestnáctiletý syn Damian cítí být zahanbený kvůli odhaleným fotkám, které na svých účtech zveřejňuje. Ostatně, často je jejich autorem. „Absolutní blbost. Sám mi vybírá oblečení, je můj stylista,“ překvapila Hurley. ■