S kolegy by na dovolenou nejela. Místo toho si sexbomba Bendová užívá v bikinách u moře s mladším partnerem a dětmi

Vzdala se účasti na premiéře a odjela na Kanáry. Foto: Instagram A. Bendové

„První premiéra byla s filmem Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, pak byl Pepa a teď aktuálně v kinech běží film Teambuilding. Ten jsme paradoxně točili už před dvěma lety, ale bylo to moc krásné natáčení ve Zlíně. Byla tam úžasná parta lidí,“ přiznala Alice, která si vyzkoušela ve filmu, jaké to je trávit čas s partou lidí z práce na jednom místě a plnit různé úkoly.

Alice si nejvíce užila natáčení na kole či na turistickém výletě. Dokonce se musela naučit i pár polských slovíček, které měla ve scénáři. „Myslím si, že je lepší si zajít na film, než to vyprávět,“ s úsměvem přiznala herečka a jedním dechem dodala: „Nedokážu si představit, že bych někdy něco takového zažila na vlastní kůži, přijde mi to dost komické, jezdit někam utužovat vztahy ve firmě.“

Aktuálně své dokonalé křivky ukázala i na dovolené, kam zamířila se svým přítelem Michalem Topolem a dětmi Vaškem (10) a Alicí (7). Letos si vybrali na odpočinek Tenerife. Přestože Alice letos oslaví 45 let, nikdo by jí to rozhodně nehádal. Přitom na mládí nemá žádný zásadní recept. „Je důležité si užívat života a rodiny, navíc já jsem velmi veselý člověk, což si myslím, že se také dost může odrazit na tom, jak pak vypadám,“ přiznala Alice Bendová. ■