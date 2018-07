Na mateřství se zatím nechystá. Michaela Feuereislová

Olgo, už se dostáváš do fáze, kdy začínáš uvažovat o potomkovi, nebo stále vítězí kariéra?

Mám stále ještě malé sourozence (10 a 12 let), se kterými pomáhám, což působí trochu jako antikoncepce. To je nadsázka, ale myslím, že jsem kvůli tomu s vlastním potomkem trochu pozadu...

Našla jsi už pana “Božského”, se kterým bys chtěla založit rodinu?

Až se vdám, tak se o to určitě ráda podělím... (Olga říkala, že o partnerech do médií mluvit nechce - pozn. red.). Jinak můj názor je, že úloha matky je ta nejzásadnější pro ženu a pokud to jde, každá žena by to měla zažít. Každopádně pro mě je mateřství životní priorita, kterou si ujít nenechám, těším se na něj, i když ho teď ještě neplánuju. Velmi obdivuju svoji maminku, která má čtyři děti a je prostě skvělá máma.

Jak se vyvíjí tvoje kariéra za velkou louží?

Dostala jsem pracovní vízum a podepsala jsem smlouvu s renomovaným hereckým manažerem, který prý mimo jiné objevil Michaela Clarka Duncana ze Zelené míle. I když se chci věnovat především hudbě, příležitost mít tak schopného hereckého manažera jsem si nenechala uniknout. Ale přes léto budu mít moře koncertů v Čechách, takže Amerika je teď trochu v pozadí.

Co v Americe konkrétního chystáš?

Aktuálně připravuju nový singl „I just need you and my coffee“, který bude popovější než ten první. Bude to taková písnička o lásce, dnešní době, o životě, takže bude mít širší záběr než první singl. K vydání singlu jsem teď v jednání s větším hudebním vydavatelstvím – BMG.

Jak budeš trávit léto, máš nějaké zajímavé plány?

Přes léto budu hrát každý týden několikrát na festivalech a letních slavnostech, takže to bude moje hlavní náplň. Kromě toho začínám vydávat písničky na nové album, které bude mít křest na mém mega koncertě ve Foru Karlín 19. října 2018. Budu točit taky nový klip. ■