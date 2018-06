Topmodelka Linda Vojtová vystavila svou luxusní figuru v plavkách

Linda má krásnou figuru. Foto: instagram L.Vojtové

Na sociální síti totiž vystavila své křivky v titěrných modrých bikinách, čímž rozhodně musela mužskou část svých fanoušků potěšit. Linda o sebe poctivě dbá a cvičí, což je také ze snímku patrné. A na jejím těle byste jen stěží hledali nějakou chybičku.

Modelka, která odstartovala svou kariéru v pouhých patnácti letech, když jako první Češka vyhrála světové finále modelingové soutěže Elite Model Look, rozhodně nepatří do starého železa. O Vojtovou je ve světě módy pořád zájem. A přestože již řadu let žije v New Yorku, svou rodnou hroudu stále pravidelně navštěvuje. ■