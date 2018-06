Monika se snaží jít druhým příkladem. Foto: archiv M. Bagárové

Moniko, už máš konečně po maturitě, neuvažovala jsi o tom, že bys pokračovala ve studiu?

No od maturity už je to rok nebo dokonce dva. Ono to utíká. O pokračování ve studiu jsem uvažovala, ale vzhledem k tomu, že miluju hudbu, živí mě to a chci to dělat naplno, tak jsem se rozhodla, že dál nepůjdu. Jsem strašně ráda za to, že mám tu maturitu, to byl můj cíl. Teď mám cíle v hudbě a v tom, co dělám, co mě naplňuje.

Myslíš na zadní kolečka, pokud by nevyšlo zpívání?

Určitě je třeba trošku na zadní kolečka myslet, ale nechci si připouštět a přivolávat, že bych někdy přestala zpívat. V momentě, kdy by zpívání nedopadlo, tak bych asi začala podnikat. Nevím přesně, v jakém odvětví, nad tím jsem moc nepřemýšlela. Kdybych neměla podnikat, asi bych se chtěla věnovat dětem, které mě nabíjí dobrem a čistou energií. Přece jen mám vystudovanou pedagogickou školu, takže bych se držela oboru. Možná, že bych to s tím podnikáním nakonec skloubila a otevřela si svoji školku. Udělala bych to tak, aby se tam ty děti cítily dobře, aby měly kolem sebe ty nejlepší lidi, aby tam nebyl nikdo zlý a nepříjemný a aby ty děti měly prostor se rozvíjet.

Je pro tebe důležité pomáhat jiným?

Určitě, to je jedno z mých pravidel. Podle mě, být dobrým člověkem znamená být laskavý a pomoci, když to člověk potřebuje. A to dělá z člověka to dobré. Mělo by to tak fungovat všude na světě.

Snažíš se vyvrátit mýty o Romech?

Takhle, je nová doba a já si myslím, že romská komunita se strašně moc posunula. Není to tak, jak to společnost občas vidí. A já se na podporu dobrého povědomí o Romech snažím sama za sebe, jelikož jsem Romka, ukazovat jenom to dobré.

Co zajímavého tě čeká v létě? Na co se těšíš?

V létě ještě úplně nevím. Určitě mě čeká spousta hudebních věcí a závazků, které chci a těším se na ně. Samozřejmě i nějaký ten odpočinek a snad i nějaká pěkná dovolená. Vůbec to pro mě ale neznamená, že to musí být někam do zahraničí, stačí příroda, klid a pohoda. Vypnout hlavu. U nás je také hezky a je tady spousta krásných míst. ■