Tomáš Klus žije s početnou rodinou ve dvou místnostech. Bydlíme jako za doby Boženy Němcové, tvrdí jeho žena

Tomáš a Tamara už mají tři děti. Foto: Instagram T. Kluse

„Zatím jsme stále v procesu přestavby. Aktuálně bydlíme v malém domečku, kde bude mít Tomáš v budoucnu studio a bude tam tvořit. Bydlíme sice ve dvou místnostech, ale v tom spatřuji obrovské kouzlo, protože děti chtějí být stejně rodičům co možná nejvíc nablízku,” pochvaluje si stávající situaci Tamara Klusová. „Žijeme sice jako za doby Boženy Němcové v jedné světnici, ale má to vlastně svou poetiku,” dodala sympatická blondýnka na happeningu “Den pro mou mámu” probíhající v rámci seriálu akcí Štroodl o posílení nejcennějšího životního vztahu dětí a rodičů.

Klusovi staví nový dům v přírodě. „Čeká nás stavba většího domu, kde budou mít děti vlastní komůrky,” říká Tamara, která si na stávající stav nestěžuje. „V našem malém domečku se nám velmi líbí a jsem tam šťastná. Bydlíme vedle lesa, je to osvobozující. Přála jsem si, aby naše děti měly místo zahrady les a moc si vážím toho, že mají dobrý vztah k přírodě.”

V minulých letech utíkali Klusovi v zimních měsících za teplem, většinou jejich kroky vedly do Karibiku. Ani v pětičlenné sestavě se rodina nevzdá zaběhlého modelu. „Miluju cestování, poznávání světa a s narozením dětí se to jen prohloubilo. Určitě teda plánujeme další cestu. Jediné volno, které Tomáš má, je v zimních měsících. Kam to ale bude, tak to zatím nevím," uvedla Tamara Klusová. ■