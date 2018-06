Osobitá manželka Tomáše Kluse porodila zpěvákovi už tři děti. Nemusí to být prý ale finální počet

Manželka Tomáše Kluse s nejmladší dcerou Michaela Feuereislová

Pro Tamaru Klusovou je velká rodina splněným snem. Sama pochází ze čtyř dětí a velkou rodinu vždy chtěla. „Cítím se jako nejbohatší člověk na celé planetě a cítím to jako velké požehnání,” prozradila manželka Tomáše Kluse (32), která zpěvákovi porodila už tři děti.

„Vždycky jsem chtěla tři děti, které mám. V dnešní době ale nejsem schopná říct, jestli je to finální počet, protože rodičovství je pro mě úžasná věc,” říká Tamara a se smíchem v hlase dodává: „Kdyby k nám nějaké další dítě zamířilo, tak rozhodně neřeknu ne. Tři děti během čtyř let za mě ale stačí.”

Ne všechna těhotenství byla pro Tamaru procházka růžovou zahradou. „Mám pocit, že vyrobit chlapečka je fyzicky náročnější než holčičku. Když jsem byla těhotná s Alfrédem, tak mě velmi bolela záda, bylo to náročné, protože byl veliký, a tak bylo těhotenství těžké.” Sympatická blondýnka si ale nestěžuje. „Všechna moje těhotenství vnímám velmi euforicky a užívala jsem si je. Bavily mě i včetně porodů.”

Tamara a Tomáš nikdy nevyužili pomoci profesionálních chův, zatím to není potřeba. „Pomáhají nám naše maminky, které jsou ty nejlepší hlídačky. Je to rodina a člověk nemá pocit, že by je hlídal někdo cizí,” říká Tamara Klusová na happeningu “Den pro mou mámu” probíhající v rámci seriálu akcí Štroodl, který je o posílení nejcennějšího životního vztahu dětí a rodičů. ■