Těhotenský boom mezi moderátorkami pokračuje: Miminko čeká i nejvnadnější brunetka z Novy

Marcela Tomčíková je v 5. měsíci těhotenství. Foto: archiv Marcely Škábové

Ale teď už nám těhotenství potvrdila, a čekala s tím až do 5. měsíce, kdy už nemohla to, že trochu přibrala, svádět na změnu jídelníčku. "Nechtěla jsem nic zakřiknout, ale jsem šťastná," svěřila nám moderátorka. Tedy, nepřibrala vlastně skoro nic, ale poznali jsme to na jejím změněném výrazu tváře. "Na začátku těhotenství mi bylo dost špatně, takže žádná kila navíc nemám," uvedla.

Protože na Barrandov, kde Nova sídlí, dojíždí z domova v Rakovníku, byly prý chvíle v autě dost krušné. "Brala jsem si s sebou pro jistotu pytlík na zvracení. A nemůžu říct, že zbytečně. A taky na natáčení jsem se musela vymlouvat, proč musím tak často na toaletu," směje se teď už Marcela.

"Manžel mi ale řekl, že nevolnosti jsou vlastně dobré, protože je to známkou toho, že všechno probíhá dobře a dítě bude zdravé a inteligentní. Takže jsem se usmívala i ráno cestou k míse a věřila přírodě, že ví, jak to dělá," dodala s tím, že její muž už na rozdíl od ní zkušenosti má. Z bývalého vztahu má nyní již šestnáctiletého syna.

Marcela stále ještě pracuje, zaučuje nové kolegy, a o tom, jak dlouho bude její mateřská dovolená trvat, zatím nepřemýšlí. "Termín porodu mám v listopadu. A kdy se zase vrátím: To si řekne miminko a péče o něj. Uvidíme, jak to budu zvládat," uzavřela Marcela.

Těhotná je i její kolegyně z Novy Tereza Jandová, miminko nedávno porodila také Gabriela Lašková z Primy. ■