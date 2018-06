Tahle sexy brunetka je novou moderátorkou Primy! Co na ni říkáte?

Andrea Košťálová Foto: Jára Urban

Andrea nedávno nafotila sexy snímky. Je jasné, že se mají diváci na co těšit. „Mám velký týden, o víkendu žádost o ruku a teď šance moderovat Divošky. Mám obrovskou radost, že jsem na Primě dostala další skvělou příležitost. Energie mám až dost, tak se těším, že se v Divoškách budu moct trochu odvázat a vyřádit. Michal Kavalčík navíc dlouho toužil po ženském elementu do svého týmu, tak jsem zvědavá, jak si mě kluci budou hýčkat,“ prozradila Andrea, která bude poprvé moderovat již v pátek.

A nebude jedinou posilou Divošek. Po šesti letech se na Primu vrací moderátor Petr Vojnar. „Chtěl bych, aby to diváky bavilo, živím se tím, že bavím lidi, tak doufám, že se budou se mnou dobře bavit i diváci Divošek. Těším se hrozně moc, mám Divošky rád a vždycky jsem klukům záviděl, že to můžou dělat. S Michalem Kavalčíkem se potkávám v rádiu Kiss, teď budeme takoví mušketýři a budeme mít Andreu. Ženský element v podobě Andy, to musí být, kdybychom byli jenom kluci, tak by to nebylo ono. Andy vnese do Divošek ženskost, krásu a eleganci,“ dodal Petr Vojnar. ■