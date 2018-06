V tomto filmu se na kostýmech šetřilo: Sexy herečka se ukázala úplně nahá

Suki Waterhouse se svlékla donaha. Profimedia.cz

Dosud v kinech příliš velký prostor nedostala, ale letošní rok by měl být pro Suki Waterhouse (26) zlomový. Premiéru má mít rovnou osm jejích filmů. A to by v tom byl čert, aby alespoň s jedním z nich u diváků neuspěla.