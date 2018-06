Vlasy zmizely, kila přibyla: Nafoukaný snob z Titaniku je k nepoznání. Oblečený vypadá stylově. A v plavkách?

Billy Zane na dovolené na Mykonosu Profimedia.cz

Herce Billyho Zanea, který si pro odpočinek zvolil Mykonos, si můžete pamatovat například z filmu Titanic o zkáze stejnojmenné lodi, v němž ztvárnil bohatého snoba Caledona Hockleyho, nebo také z Úplného bezvětří, kde pro změnu terorizoval Nicole Kidman (a Sama Neilla). V obou případech měl vlasy (i když v případě Titaniku už prý doladěné příčeskem) a o pěkných pár kil méně.

Při pohledu na jeho rychle se rozrůstající filmografii však nutno konstatovat, že ani jedno není na škodu.

Zatímco pracovní diář má nabitý (momentálně natáčí seriál Curfew, dotočil filmy Cliffs of Freedom, Lucid, Trouble Sleeping nebo By Way of Guitar), jeho soukromí, alespoň oficiálně, tak vzrušující není. Žádná oficiální partnerka po jeho boku nevystupuje. V minulosti byl ženatý s herečkou Lisou Collins a později zasnoubený s modelkami Kelly Brook nebo Candice Neil, s níž má dvě dcery. ■