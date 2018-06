Když Vám peníze z důchodu nestačí…

Daně je 67 let. Po odchodu do penze zjistila, že pouze s důchodem ve svém domku nevyžije. Svého bydlení se ale vzdát nechtěla. Pomohl jí nový finanční produkt určený pro seniory – Renta z nemovitosti.

Dana žije ve svém domku v Říčanech už 20 let. S manželem si tu pořídili starší dům, který postupně celý zrekonstruovali a zvelebili. Manžel paní Dany zemřel krátce po odchodu do důchodu, a Dana tak zůstala na vše sama. Finanční potíže na sebe nenechaly dlouho čekat.

Důstojný život seniorů

S malým důchodem nebylo snadné utáhnout domácnost, údržbu domu a běžný život. Úspory se velmi rychle ztenčovaly a Dana začala hledat řešení situace. Věděla, že dům má cenu několika milionů, ale představa, že by ho prodala a odstěhovala se někam pryč do malého bytu, ji upřímně děsila. Přišlo jí absurdní, že je papírově milionářkou, ale přitom na běžné živobytí jí peníze chybí.

Problém vyřešen



Pak se před dvěma lety náhodou na internetu dočetla o Rentě z nemovitosti. Zaujala ji možnost, že by svůj dům mohla využít k tomu, aby získala větší obnos peněz, aniž by dům musela prodat. Zmínila se o tom dceři, která žije v USA. Ta hned věděla, o co se jedná, neboť v Americe je tato varianta získání peněz z nemovitosti velmi oblíbená. Maminku podpořila, aby neváhala zjistit, jak Renta z nemovitosti funguje.

„Byla jsem ráda, že jsem se mohla poradit s dcerou, a hlavně, že mi Rentu z nemovitosti schválila. Pochopila, že pokud nemá člověk našetřen větší obnos a chce prožít důchod důstojně, je Renta z nemovitosti výbornou volbou,“ vysvětluje Dana.

Peníze lze z domu získat, aniž by se musel prodat

Výše Renty z nemovitosti sice byla nižší, než kolik by získala prodejem, ale skvělé jí přišlo, že o dům nepřijde, protože zůstane v jejím vlastnictví. To rozhodlo a paní Dana si Rentu z nemovitosti pořídila. Rozhodla se pro měsíční výplatu peněz, a tím si zdvojnásobila současný důchod.

Seriózní jednání

A jak celý proces získání Renty z nemovitosti probíhal, nebylo to moc komplikované?

„Nejdřív jsem si požádala o nezávaznou kalkulaci. Když jsem se rozhodla, nechala jsem odhadnout cenu nemovitosti, společně se zástupcem společnosti Finemo.cz jsme pak prošli smlouvu a během měsíce vše uzavřeli. Po zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí již dostávám každý měsíc peníze přímo na účet.“

Daně se dnes žije mnohem klidněji. Je spokojená, že si může dovolit koupit něco na sebe, zajet do lázní nebo může přilepšit vnoučatům. Je to skvělý pocit, říká na závěr.

Výhody Renty z nemovitosti:

získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)

za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti

zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu

můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?

Další informace o Rentě z nemovitosti najdete na webu: www.rentaznemovitosti.cz.

Můžete zde požádat o vlastní orientační kalkulaci a seznámit se s příběhy dalších klientů www.rentaznemovitosti.cz/magazin. Můžete také zavolat na tel. 233 321 850.

