Vlastní potomky Petra Janů cíleně nikdy nechtěla, svůj čas teď tráví s malými caparty

Petra Janů nikdy vlastní potomky nechtěla, s malými dětmi se teď ale vídá docela často. Foto: Olga Hrušková/Protěž

„Když jsem se po smrti manžela stěhovala z většího bytu do menšího, nevěděla jsem, co se všemi věcmi. Do nového začátku jsem si vzala jen obrázky a knihy. Někde v televizi jsem plácla, že asi uspořádám bazar a výtěžek dám na charitu. Ozvala se Tamara Svrčková, ředitelka dobrovolnického sdružení Protěž, že by si to všechno odvezli, prodali přes internet a utržené peníze použili. Protěž se stará o seniory, což se mi zdálo smysluplné, protože k nim, co si budeme povídat, mám blíž. Věci se prodaly, staroušci měli výlety a různé pomůcky,“ vypráví Petra, která se seniory a malými dětmi dokonce nedávno nafotila kalendář.

„Několikrát jsem jim zazpívala na setkáních, stala se patronkou a s Tamarou jsme přítelkyně. Ke stacionáři přibyla mateřská školička. Děti jsou rády s dědečky a babičkami a senioři pookřejí ve společnosti prcků. I já s nimi ráda trávím čas,“ dodala zpěvačka, která je po nedávné operaci žlučníku zase v plném pracovním zápřahu a o několik kilo lehčí. ■