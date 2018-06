Tomu se říká hodně volná výchova! Emma Smetana na večerní mejdany bere svou spící rok a půl starou dceru

Emma Smetana Super.cz

Moderátorka Emma Smetana (30) vyrazila i s partnerem Jordanem a rok a půl starou dcerou Lennon na párty. Malá holčička si ji ale moc neužila. Spala vesele muzikantovi v náručí. A to po celou dobu, kdy se bujarého večírku účastnili.

"Ona má svoje kámoše, svoje party. Tady nepotřebuje být bdělá," řekla Super.cz Smetana. "Dorazili jsme jen popřát přátelům, co slaví firemní narozeniny, a mysleli jsme, že to bude na otočku. Nemám problém ji brát. Chodí pozdě spát, hodně tancuje, zpívá, je to ten typ, což se nám samozřejmě hodí, protože nás ochotně doprovází za koncerty, hudební akce, kam vyrážíme," vysvětluje volný režim dcery.

"Hodně rodičů se adaptuje podle toho, jaký typ osobnosti se narodí. Nám se narodilo dítě, které je myslím po nás a je nevychovatelné. Budu to přátelsky pozorovat. Má moji plnou důvěru, mám pocit, že ví, co dělá, a je chytřejší než my," dodala moderátorka. ■