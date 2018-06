Muzikálový fešák plánuje svatbu i miminko! S touhle kráskou už na potomkovi intenzivně pracují

Peter Pecha Super.cz

Muzikálový zpěvák a držitel ceny Thálie Peter Pecha chystá svatbu. Do roka a do dne od zásnub to ale nebude. A vypadá to, že dřív než veselka přijde první potomek. S přítelkyní Kateřinou Sedlákovou už na tom pracují.

"Do roka a do dne svatbu nestihneme, domluvili jsme se, že to bude příští rok v létě. Moc se na to těšíme, začínáme pomalu připravovat," řekl Super.cz Pecha, který partnerku žádal o ruku loni přímo na Štědrý den.

"Přípravy už jsou, dostatek času není. Vždycky si vybereme nějaké místo, které je vybookované rok dopředu. Chceme to určitě v přírodě, rozpočet, nebo konkrétní věci, ty ještě nevíme," upřesnila hvězda muzikálu Rocky či Mamma Mia!.

A prozradil, že by se nebránili i před svatbou miminku. "Už se na tom pracuje, uvidíme, jak se to povede. Pokud to bude do svatby, tak to tak bude. Netlačíme na pilu, necháváme tomu volný průběh," dodal. ■