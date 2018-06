František Janeček sáhl po osvědčeném titulu: Fantoma opery uvede i s novými tvářemi

František Janeček opět uvede Fantoma opery. Super.cz

Ještěže si udělal pěkné čtyřměsíční volno v zimě a vyrazil za sluncem do Miami. Teď už se producent František Janeček (74) hned tak nikam nepodívá minimálně do 14. září. To totiž uvede obnovenou premiéru muzikálu Fantom opery ve svém divadle GoJa Music Hall a zároveň ve velkém oslaví i svoje narozeniny.