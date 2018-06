Zpěvák Bohuš Matuš opět září štěstím: Poprvé ve společnosti s novou přítelkyní

Zpěvák se pochlubil novou známostí. Foto: archiv Olga Hrušková

Když na začátku května zpěvák Bohuš Matuš (44) potvrdil, že se definitivně rozešel se svou dlouholetou přítelkyní Nikolou, vypadalo to, že se nyní bude věnovat spíše práci než hledání nové partnerky. To mu ale příliš nevyšlo a hvězda muzikálu Ples upírů a Fantom opery se nyní pochlubila novou láskou.

„Dorazil jsem s Lucinkou, je to skvělá holka,“ svěřil Matuš tajemně na křtu nového alba písničkářky Marie Pojkarové, kde se také ujal role jednoho z kmotrů. Následně šel ale zpěvák s pravdou ven a přiznal, že se jedná o jeho novou přítelkyni. „Jsme spolu krátce, asi 14 dní, takže to je na úplném začátku, uvidíme, jak to půjde dál,“ prozradil Matuš, který vedle o několik let mladší Lucie jen zářil.

„Marušce jsem album pokřtil moc rád. Je to skvělá kamarádka,“ řekl Matuš k novému CD Pojkarové, na kterém pracovala posledních pět let. „Vypadá to, že tohle bude moje poslední album. Ještě plánuji vydat pár cikánských písní, říkají mi, že bych mohla zpívat písničky od Věry Bílé, že na to mám hlas, takže bych se do toho chtěla pustit, uvidím, jak to dopadne,“ svěřila se zpěvačka, jejíž album Vzpomínky pokřtila také moderátorka Eva Decastelo, zpěvák Martin Maxa, manželka Luďka Soboty Adina, zpěvák Karel Kahovec nebo vědma Helen Silvan. ■