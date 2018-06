Monika Štiková se pustila do manžela: Michal je kanec a dobytek, spal i s učitelkou!

Michal Štika je prý pěkný kanec. Video: archiv FTV Prima

Monika Štiková (45) se v rodinné reality show Štiky ráda stylizuje do role dámy, která pochází ze slušné rodiny. Manžela Michala pak neustále peskuje. Tentokrát na něj práskla něco málo z jeho divokého mládí.

„Michal byl strašný kanec, ten má tak strašný historky,“ prozradila Štiková v ukázce, která se do pořadu nevešla. Ten se ale jen tak nenechal. „Ty nejpeprnější historky mám ale s tebou,“ vrátil Monice úder.

Později ale přiznal, že opravdu vystřídal hodně holek. „Myslím si, že když je člověku kolem dvaceti, tak zkouší různé věci a samozřejmě je dobré vystřídat těch holek víc, aby si potom vybral tu pravou. Někdy se to povede, někdy ne,“ připustil.

U Moniky zřejmě vybíral tak dlouho, až přebral, protože takovou sekýrnici aby člověk pohledal...

Štiková na manžela prozradila i to, že prý ve škole spal s učitelkou. A dokonce ji vyzvala, aby se po letech ozvala.

„Já za to nemůžu, že ty si byl dobytek a dělal si to s učitelkou. Tu učitelku ale musím omluvit, protože on v patnácti vypadal jako třicetiletý fotr. Ať se nám ozve paní učitelka a řekne nám, jakou mu dala známku,“ vyzvala neznámou ženu Monika, kterou manžel naopak nařkl z toho, že tančila na stolech ve Špindlu. ■