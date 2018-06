Krásná Emily Ratajkowski to nemá jednoduché. I ve filmu musí ukazovat luxusní dekolt

Emily ve filmu uvidíte opět s hlubokým výstřihem. Profimedia.cz

Ve filmu jí to jde také dobře . V nejnovějším snímku In Darkness ztvárnila roli krásné Véronique a samozřejmě ji navlékli do šatů s výstřihem. Thriller pojednává o slepé muzikantce, která se zaplete s londýnským podsvětím poté, co slyší, jak byla spáchána vražda.

Film bude uveden ještě letos, stejně jako pět dalších filmových projektů krásné Emily, které jsou nyní v postprodukci. Na stříbrném plátně ji tak pravděpodobně budeme vídat častěji. ■