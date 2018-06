Nevypadala by lépe pod hladinou? Máma Štiková se ukázala v plavkách a vzbudila poprask

Monika Štiková Foto: Facebook M. Štikové

Nejvýraznější objekt z reality show Štiky se vystavil slunečním paprskům. Monika Štiková (45) na sebe navlékla plavky a čekala, co se bude dít...

Nutno uznat, že rázná mamina oproti předtočeným záběrům, které jsou k vidění v televizi, zhubla. Přesto si při focení elegantně položila ručku přes obličej, aby nebyla vidět její druhá brada. Pro jistotu zvolila jednodílné plavky, což maskovalo její břišní pneumatiky. Černá barva nejen přitahuje sluníčko, ale navíc zeštíhluje, takže se máma Štiková cítila jako Playmate.

Zatímco za vulgární výstupy ve Štikách a napadení štěňátka Monika sklízí kritiku, plavková fotka se na sociální síti vesměs setkala s úspěchem. „Moniko, vypadáš velmi krásně a máš pěknou postavu,“ napsal jeden z jejích obdivovatelů. „Půvabná, krásná a sexy,“ dodal další.

„Mončo, je vidět, že na sobě fakt makáš,“ vyjádřila jí poklonu fanynka. „Jak ona maká? Od rána do večera dělá ho*no, jenom na sebe čumí do zrcadla. Krá*a líná, co nic neumí,“ zaznělo v negativní reakci, což se Monice asi moc nelíbilo. ■