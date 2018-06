To je velmi radostná zpráva! Představitelka (41) krásné Heleny z Troji prý čeká první dítě

Diane a Norman údajně čekají první společné dítě. Profimedia.cz

Pro hvězdu seriálu The Walking Dead by to bylo druhé dítě. S modelkou Helenou Christensen má Reedus syna Minguse (18). Před Normanem byla Diane v desetiletém vztahu s hercem Joshuou Jacksonem, a to do roku 2016. Před Jacksonem byla vdaná za francouzského herce Guillauma Caneta.

Diane byla naposledy spatřena na veřejnosti právě v Cannes 14. května. Od té doby se prý drží v ústraní. Před tím se ještě stihla účastnit charitativní akce Met Gala. Kruger ani Reedus těhotenství zatím však nepotvrdili. ■