Bude jako chodící glóbus? Muž roku Matyáš Hložek si nechal vytetovat další destinaci, kterou navštívil

"Nechávám si tetovat města. Po Praze a Paříži je to Řím," vysvětlil. Mapa světa se prý ale na jeho těle nezjeví, i když by prostoru bylo ještě dost. "To ne, jsou ta jenom místa, který cítím jako srdcová. To město nebo jeho symbolika mě musí zasáhnout. tak ještě uvidíme, kde budu tohle cítit," míní.

A co by novým finalistům doporučil? "Hlavně ať si to užijou. Já si finále šel užít a bylo to skvělé. Teď ať samozřejmě makají, ať na tom finále vypadají co nejlíp," míní Matyáš, jenž je ze změny svého života po vítězství spokojený jak po soukromé, tak po pracovní stránce. ■