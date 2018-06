To musíte vidět: Jitka Asterová ulítla na barvičkách. Nechala si obarvit vlasy na žlutý odstín pampelišek

Jitka Asterová má vlasy obarvené nažluto. Super.cz

"Inspirace přišla z Francie. Viděla jsem dokument s Jeanem Paulem Belmondem, toho jsem tedy nekopírovala, ale vystupovala tam dcera Jeana Gabina, které je myslím tolik jako mně, a vypadala naprosto úžasně. A taky se toho nebála. Měla dlouhé blond vlasy a dole je měla obarvené na růžovou," vyprávěla nám Jitka.

"Růžové vlasy už jsem kdysi měla a nikdy jsem nechtěla mít žluté. Vždycky, když jsem šla ke kadeřníkovi, bála jsem se, aby blond nechytila do žluta. Teď jsem si to naopak vyžádala, abych byla jako pampeliška. A předtím jsem to měla ještě červenožluté. To už ale bylo moc," vysvětlila.

Reakce okolí moc dobré nemá, ale jí to jedno. "Mužům se to strašně nelíbí. Moc se to nelíbí ani ženám. V podstatě se to nelíbí nikomu. Jenom mně. Ale mě to nezlomí, tohle léto budu pampelišková," smála se herečka. ■