Krásná partnerka Romana Vojtka se do mateřských povinností nehrne: Mladá maminka už nebudu

Zpěvačka se nyní věnuje svojí kariéře. Michaela Feuereislová

Sympatická blondýnka se nyní věnuje spíše svojí kariéře. „Teď už je to jedno jestli to bude za dva roky nebo za tři,“ prozradila Vraspírová, které ale dělají velkou radost děti jejího přítele Romana Vojtka, které má s bývalou manželkou Terezou. „Vycházíme spolu krásně na to, jaké by to mohlo být, nebo jak to znám od jiných lidí,“ prozradila Super.cz zpěvačka, která má už také jasné plány na léto.

V červenci pojedeme někam pryč od všech, prvních 14 dní tu rozhodně nebudeme a pak budeme u nás a chceme jezdit na výlety. Od srpna pak začínám naplno zkoušet novou roli,“ svěřila Petra, která se na podzim představí v nové muzikálové komedii Doktor Ox. „V muzikálu jsem získala roli Amélie, alternuji se s Ivankou Korolovou, alternujeme se již po několikáté, tak se moc těším,“ svěřila Petra, která se svými kolegy také absolvovala první čtenou zkoušku nového představení. ■