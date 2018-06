Sexy novomanželka otloukánka z Harryho Pottera vypadá v bikinách senzačně. Nevěříte?

Matthew Lewis s manželkou Angelou Jones Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Angela je jednou z mnoha dívek a žen, které se živí popisováním svých dnů. Specializuje se na kategorii cestování, takže vám umí dát tipy na to, kam jet, ale i jak tam strávit čas, kde se najíst, co vidět. Na jejím blogu, který se jmenuje Sunshine State of Me, stejně jako na stejnojmenném instagramovém účtu, tak vedle památek a přírodních krás nechybí ani fotky jídla, restaurací, kaváren apod.

Se snímky ze svatby, která proběhla v Itálii, kde pár trávil i následující dny, si ale dala na čas. Nakonec nasdílela fotku prstýnků, ke které připsala: „Naše dobrodružství teprve začíná, lásko“, a také snímek ikonických barevných domků v Portofinu, kde se to celé odehrálo. Ten zase s komentářem, že zde nechala srdce.

Zatímco její muž je Brit, Jones je Američanka. Vyrostla na Floridě, kde „se zrodila láska k slunci a plážovému životu“. Manžela si tak přestěhovala do Kalifornie. ■