Sexy Mottlová je k mání! Po rozchodu se zlatníkem předvedla tělo v rajcovních šatech

Začátek roku ještě spolu trávili na dlouhé dovolené v Thajsku. Že by první dovolená vztah prověřila? "Ano, jsem teď single. My jsme si to moc na dovolené v Thajsku užili, jen si to asi nějak nesedlo. Po návratu jsme spolu ještě byli, ale nevyšlo nám to," vysvětluje.

"Nabídky chodí, trošku to vypadalo jako seznamka v poslední době. Jsem hodně citlivá, ještě kus mě je s bývalým partnerem. Teď si chci dát čas, myslet sama na sebe, sportovat, číst, pracovat. Čeká mě zkoušení tří her a kabaretu," dodala na párty k 25. výročí Potten & Pannen. ■