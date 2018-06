Herečka Aneta Krejčíková v 7. měsíci těhotenství řeší první problémy! Vypnula jí kyčel

Aneta Krejčíková promluvila o úskalích svého prvního těhotenství. Super.cz

Herečka Aneta Krejčíková (27) je na začátku 7. měsíce těhotenství a zatím je to vidět hlavně na jejím bříšku. I když sama přiznává, že kil nahoře má dost. "Nahoře mám 13 kilo, mám to hlavně v bříšku. Kila se mi rozprostřely symetricky, že to není moc vidět." usmívá se.

"Je mi celkově dobře. Ale já to samozřejmě cítím a cítím to hodně. To k tomu ale patří," prozrazuje. Zdravotní problémy zatím nemá. Záda prý drží a nohy neotékají. "Necítím bolest, neotékají nohy. Dneska mi jen vypla při chůzi ze schodů kyčel. Trošku jsem se zhroutila. Možná mi to tělo pomalu odchází," prozrazuje herečka.

Zatím netuší, zda čeká holčičku, nebo chlapečka. S partnerem se rozhodli, že si to říct nenechají. "Necháme se překvapit. Dohodli jsme se tak, zvědavost nevyhraje," dodala s úsměvem. ■