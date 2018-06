Tohle fakt není legrace: Syn Pavla Trávníčka se dostal do finále Muže roku. S touhle postavou musel použít hypnózu!

Syn Pavla Trávníčka Pavel Dytrt je ve finále Muže roku. Michaela Feuereislová

Mysleli jsme si, že tohle musí být od pořadatelů soutěže Muž roku Davida Novotného nějaký vtip, když jsme mezi dvanáctkou finalistů soutěže objevili i syna Pavla Trávníčka (67), herce Pavla Dytrta. To, že mladík je sympatický, nicméně rozhodně nedisponuje svalovou hmotou, už jsme konstatovali po castingu soutěže.

Pravdou je, že ani syn zpěváka Stanislava Hložka Matyáš, který loni soutěž vyhrál, na castingu úplně ukázkově nevypadal. Byl tak trochu knedlík. Do finále to ale dotáhl na záviděníhodnou figuru. Měl ale fyzicky jiné předpoklady než Pavel, který se tedy taky konečně chystá do fitka, aby si neudělal úplnou ostudu.

"Chodím k Láďovi Sobotovi a budu cvičit právě s Matyášem a také s Vaškem Noidem Bártou a Romanem Tomešem. Přijďte se podívat," pozval Super.cz Dytrt.

"Okouzlil nás šarmem a hereckým umem. Na postavě musí ještě zamakat," řekl nám šéf soutěže David Novotný, jehož tak trochu podezíráme, že se mu zhoršil zrak anebo Pavel na něj i na ostatní, kteří o finalistech rozhodují, použil hypnózu. ■