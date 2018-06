Syn by si zasloužil bratříčka. Nechala si Lejla Abbasová prozradit pohlaví svých dvojčátek?

Těhotná moderátorka by si moc přála ještě aspoň jednoho kluka. Michaela Feuereislová

To, že těhotenství není nemoc, potvrzuje Lejla Abbasová (38), která své třetí požehnané období zvládá s naprostou lehkostí. „Před třemi týdny jsem se vrátila z Afriky, kde jsem strávila čtvrtý až šestý měsíc. Až na to, že mám větší bříško, je všechno fajn,” říká moderátorka, která nosí pod srdcem dvojčata.

I dvě její předchozí těhotenství probíhala bez komplikací. „Když jsem čekala Iman, tak jsem pár týdnů před porodem ještě cestovala do Afriky. Lítá se do 34. nebo 35. týdne, záleží na cestovní společnosti. Těhotenství jsem nebrala jako nějaké omezení,” uvedla Lejla na happeningu “Den pro mou mámu” v rámci seriálu akcí Štroodl o posílení nejcennějšího životního vztahu dětí a rodičů.

Abbasová se ale neztotožňuje s názorem topmodelky Heidi Klum (45), která by chtěla být těhotná nonstop. „Ne, pod to bych se zase nepodepsala. I když je pro mě těhotenství nejkrásnějším životním obdobím, všechno má svůj čas,” řekla se smíchem

Na miminko se starší potomci velmi těší, zejména ten nejstarší David se nemůže dočkat toho, že bude mít další dva sourozence. „Musím se přiznat, že jsem se toho bála, protože za poslední dva roky přišlo do jeho života mnoho změn. Bála jsem se už jak vůbec přijme narození Iman, protože v pěti a půl letech byl skoro jako jedináček. On ji ale zbožňuje a ona zbožňuje jeho. Mají svůj svět, je to velký brácha, který na sestřičku dává pozor,” raduje se Lejla.

Ptali jsme se, jestli si moderátorka nechala prozradit pohlaví miminek. „Ne. Nevěděla jsem to ani v jednom z předchozích dvou těhotenství,” říká Abbasová, která by si ale kvůli svému nejstaršímu synovi moc přála, aby se jí narodili kluci, nebo aspoň páreček.

„David je obklopen samými holkami, ten ženský element v jeho rodině je opravdu velmi silný. Dokonce všechny moje kamarádky mají holky. Já se popravdě trošku bojím, aby v pubertě nezačal menstruovat,” smála se Lejla a jedním dechem dodala: „Můj partner umí vyrábět bohužel jen holky, tak Davida chlácholím teorií, že mu sestřičky aspoň nebudou brát hračky.” ■