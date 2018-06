Pěkně žhavá pivařka: Modelka se před fanoušky svlékla do tang

Rhian Sugden si hověla v Turecku. Profimedia.cz

Rhian je vyhledávanou modelkou spodního prádla a na snímku, který zveřejnila na svém Instagramu, je vidět proč. Nebylo to ostatně poprvé, kdy se fanouškům připomněla takhle nalehko. S upozorňováním na své poprsí nemá problém, ostatně, je něco jako její poznávací znamení, tak proč by měla mít. Zakázky na focení spodního prádla nebudou kvůli jejím hezkým očím...

I když to vypadá, že Rhian nemá na práci nic jiného než ukazovat prsa a k tomu tedy plánovat svatbu, není to tak. Navzdory řečenému neprožívá zcela bezstarostné období. V minulých týdnech podstoupila operaci vaječníků a obává se, že bude muset na další. To ji trápí, protože se bojí, aby nezůstala bez možnosti mít vlastní děti. S hercem Mellorem by si je velmi přáli. ■