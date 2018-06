Kvůli Fantomovi opery zůstane Natálie Grossová bez prázdnin: Celé léto bude zkoušet na premiéru

Natálie Grossová se připravuje na roli ve Fantomovi opery. Super.cz

My jsme ji zastihli na první pěvecké zkoušce legendárního Fantoma opery, který se od 14. září vrací na scénu a Natálka se objeví v novém obsazení. Na hlavní ženskou roli Christine nemá ještě dostatečně operně školený hlas, ale i menší role přítelkyně hlavní hrdinky, baletky Meg, jí dá zabrat.

"Na první zkoušku s orchestrem jsem měla trochu trému. Je to něco jiného, než když jsem se učila sama nebo korepetovala. Nakonec, myslím, bylo všechno v pohodě a strašně moc se na Fantoma opery těším. Meg není tolik o zpívání, i když i to je náročné, ale hlavně tam má hodně tance. A jde o balet v baletních špičkách, tak už to také cvičím," řekla nám Natálka.

To, že přijde o valnou část prázdnin, ji prý nemrzí. "Já si myslím, že trošku volna mít budu, ale sem do divadla se vždycky těším. Mám to tady ráda. Já svůj čas ráda divadlu podřídím. Navíc mám i skvělé alternace Andreu Gabrišovou a Terezu Vágnerovou, mám je obě moc ráda," dodala Natálka, které momentálně vedle školy, hraní a zkoušek prý vůbec nic jiného nestíhá. ■