Pepa Vojtek si oblíbil jiný muzikál Karla Svobody, než je Dracula: 3 měsíce po jeho premiéře spáchal skladatel sebevraždu

Pro Pepu Vojtka je srdeční záležitostí jiný muzikál Karla Svobody než Dracula.

Když před lety naskočil do muzikálu Karla Svobody (✝68) Dracula, už byl s titulní rolí spojený Daniel Hůlka (50). Srovnávání se ale Josef Vojtek (53) nebál. Nebyl to ostatně jeho první Svobodův muzikál. Už zpíval v Golemovi, po jehož premiéře netrvalo ani tři měsíce, a legendární skladatel spáchal sebevraždu.

S Pepou jsme si povídali u příležitosti představení koncertu, který se bude k nedožitým skladatelovým osmdesátinám pořádat. "Já to tehdy vnímal spíš jako výhodu, když jsme začali s Marianem Vojtkem hrát Draculu v Hybernii, tak nám Dan, který to měl dávno nazkoušené, pomáhal," vysvětlil.

"Když se v muzikálovém světě řeklo Karel Svoboda, všechny okamžitě napadl Dracula. Nevím, jestli se to pak trošku na Karlově psychice nepodepsalo. Když tři měsíce po premiéře Golema, ve kterém jsem hrál, odešel z tohoto světa. Ale já mám Golema rád, nedávno jsem si ho celého pouštěl, a když jezdím s houslovým triem InFlagranti, tak tam zpívám píseň Branou ghetta do nebes z tohoto muzikálu," svěřil Vojtek.

Ten si tuto skladbu zvolil i na připravovaný koncert v Hudebním divadle v Karlíně, do Draculy se jeho nejslavnějšímu interpretovi Danu Hůlkovi plést nebude. "Nazkoušené už to má dost, tak to snad nezkazí ani teď naživo na koncertě. A já mám zase toho svého Golema, takže to dáme takhle," smál se Pepa. ■