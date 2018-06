Bohdalová převzala cenu a práskla, co ji opravdu štve

Jiřina Bohdalová převzala v Plzni další ze svých cen a práskla, co ji vytáčí. Foto: Komedy Fest

Jiřina Bohdalová (87), která nedávno oslavila neuvěřitelné 87. narozeniny, má, jak sama říká, už právo na to, říkat, co si myslí. A taky to řekla. Prozradila, co ji hrozně štve na dnešní kulturní scéně a současném humoru. Přitom byla na druhou stranu dojata tím, že převzala cenu za celoživotní přínos českému humoru.

Národem milovaná Bohdalka spolu se svým o rok mladším kolegou a kamarádem Stanislavem Zindulkou byli pozváni do Plzně na zahájení jubilejního, už 5. ročníku festivalu humoru Komedy Fest. Zahajovací večer moderoval Lukáš Pavlásek, který dostal i pár cenných rad od zkušených hereckých bardů. Oba získali ocenění, především v podobě úžasné skleněné plastiky od výtvarnice a sklářky Gordany Turuk, která mimo jiné udělala korunky pro letošní Českou Miss a jejíž díla mají doma anglická královna, dánský princ nebo třeba papež Benedikt XVI.

„Já jsem za tuto cenu zvlášť vděčná a velmi si jí vážím. Já osobně si vážím každé ceny, kterou dostanu, protože je to pro mě znamení, že profesi, kterou dělám, dělám dobře a má smysl. A co si budeme povídat, dělat humor, to je to nejtěžší. Tedy, pokud má pobavit, být inteligentní a chytrý, nikoli hloupý a trapný. Moc mi chybí kolegové a kamarádi, jako byl Jan Werich, Vláďa Menšík, Mirek Horníček, nebo pochopitelně Vladimír Dvořák,” svěřila se na Komedy Festu herečka, která má snad více energie než atomová elektrárna.

„Já se cítím dobře a jsem ráda na světě. Říkám, že si ten život máme užívat, dokud to jde. Proto taky pořád točím, když je něco hezkého, a něco, co se mi líbí. V divadle Na Jezerce mám dvě hry, obě moc povedené, pořád je vyprodáno,” pochválila se tak trochu samu sebe Bohdalová.

Prozradila však, co ji vytáčí doslova do vrtule, a co ji v kumštu štve. „Je to vulgarita. Ve filmu, v televizi, v divadle. Proboha, je to nutný? Vždyť není pomalu film nebo něco v televizi, aby tam nebyla sprostá slova. Přitom právě umění je to, napsat tu hru nebo film tak, abychom nemuseli to sprosté slovo použít, ale vyznělo to správně. To je kumšt, ale ne trapná komedie plná sprosťáren nebo nadávek, to se můžu zbláznit a přepínám nebo odcházím. A to nejsem rozhodně žádný puritán,” dodala Jiřina Bohdalová za souhlasného pokyvování Stanislava Zindulky nebo i Antonína Procházky či Martina Zounara. ■