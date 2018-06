Blíží se další pohroma. Moderátor Tváře a tydýt ze StarDance se spolu rozhodli objet zeměkouli

Pavlásek a Sokol dělají ostudu v zahraničí.

Filmař, který za pár týdnů uvede do kin film Úsměvy smutných mužů s Davidem Švehlíkem a Jaroslavem Duškem v hlavních rolích, tentokrát sáhl mezi herce, kteří oplývají zároveň bavičským talentem, a natočil s nimi cestopisný seriál s názvem Cesta kolem světa.

Sokol a Pavlásek budou specifickým způsobem provázet diváky různými zeměmi a představovat jim místní zvyky a kulturu „tak trochu jinak“. I když jsou oba pracovně hodně vytížení, tento projekt je pro ně především velká výzva. „Je to skvělá příležitost dostat se na místa, kam bych se sám třeba nikdy nevydal. Tedy alespoň ne v tomto období. A taky bych asi nejel úplně všude. A asi ne s Pavláskem. Ale ono nám to kupodivu skvěle funguje a hodně se nasmějeme. Tedy já se nasměju. Pavlásek se hlavně ztrácí,“ vysvětlil s úsměvem Ondřej Sokol, který je hlavním průvodcem celého cestopisu.

Dvojice se s mini štábem zatím vydala na Maledivy, do Dubaje, do USA, Mexika, do Švýcarska, do Japonska a nyní je na cestě na Kubu. V dalších týdnech má pak v plánu navštívit Austrálii, Thajsko a další lokace. „Na tom cestování je nejlepší, ne že já poznám různé země, ale že ve všech zemích poznají mě. Myslím, že ze mě mají opravdovou radost, protože tohle ještě nezažili,“ odhalil nenápadně zaměření projektu Lukáš Pavlásek.

Ve videu u článku můžete vidět, jak se herci v Asii vyrovnávali s nedostatkem čistého prádla. ■