Luděk Sobota se pochlubil rodinkou: Tohle jsou synové a vnoučata slavného Koudelky z Jáchyme, hoď ho do stroje!

Luděk Sobota slavil narozeniny. Zleva: vnuk Tomáš, syn Ladislav s přítelkyní Kristýnou, manželka Adina, Luděk Sobota, syn Robert, vnučka Ema Herminapress

Oblíbený herec a komik Luděk Sobota oslavil 75. narozeniny. Na oslavu do pražského divadla Semafor si pozval nejen svou velkou rodinu, ale celou řadu kamarádů a kolegů.

Chybět samozřejmě nemohli jeho manželka Adina (56) a synové Ladislav (29) a Robert (53). Dorazila také vnoučata Tomáš a Ema.

„Pětasedmdesátka není pro chlapa žádný věk. Když drží zdraví, což musím u sebe zaťukat, tak není co řešit. Mám ještě řadu plánů, takže oslavu jsem si s kamarády a rodinou užil, a teď se opět zapojím do pracovního procesu,“ nechal se slyšet vitální oslavenec a filmový Koudelka z Jáchyme, hoď ho do stroje!, kterému přišli kromě rodiny popřát například Milan Drobný, Jiří Krampol (79), Miluška Voborníková či Světlana Nálepková (57).

Celá párty se v divadle protáhla skoro do půlnoci, ovšem tím nic neskončilo.

„Odebrali jsme se domů, ovšem Luděk po oslavném náporu skončil uondán v posteli, takže jsem ho uložila, zazpívala ukolébavku a za chvilku usnul spánkem spravedlivých. No a my, tedy já a syn Ládík s přítelkyní Týnou, jsme jeho narozeniny ještě nějakou chvíli důstojně oslavovali,“ dodala s úsměvem Sobotova manželka Adina. ■