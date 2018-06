Po rozchodu s manželem ve smutku jako vdova? Kaira Hrachovcová si k tmavému modelu vzala i klobouk se závojem

Kaira Hrachovcová vypadala jako sicilská vdova Super.cz

Je to něco přes měsíc, co herečka Kateřina Kaira Hrachovcová (43) přiznala, že po čtrnácti letech skončilo její manželství s veterinářem Janem Herčíkem. Od té doby jsme ji potkali poprvé a do řeči na toto téma jí rozhodně nebylo. Trochu nás ovšem zarazil její model. Vypadala tak trochu jako vdova, která drží smutek za manželství, i když muž ještě žije.